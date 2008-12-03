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Прохорова Анастасия Сергеевна
Прохорова Анастасия Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.12.2008
Пол
Женский
Отец
Прохоров Сергей Анатольевич
1984 г.р.
Мать
Прохорова (Купцова) Юлия Евгеньевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.2008
Отец:
Прохоров Сергей Анатольевич
Мать:
Прохорова Юлия Евгеньевна
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