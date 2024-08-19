Любич (Гандельсман) Лиля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любич Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
1992
Дочь: Любич Ева Михайловна
Отец ребёнка: Любич Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
2004
Дочь: Любич Хана Михайловна
Отец ребёнка: Любич Михаил Юрьевич