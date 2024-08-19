Любич (Гандельсман) Лиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любич (Гандельсман) Лиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любич Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
1992

Дочь: Любич Ева Михайловна

Отец ребёнка: Любич Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
2004

Дочь: Любич Хана Михайловна

Отец ребёнка: Любич Михаил Юрьевич

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