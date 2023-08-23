Юркова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Юрков Иван
Отец ребёнка: Юрков Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Юрков Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Юрков Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Юрков Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Юрков Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Юрков Игнатий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрков Игнатий
Смерть
Неизвестно