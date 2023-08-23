Юркова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Юрков Иван

Отец ребёнка: Юрков Игнатий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Юрков Игнатий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Юрков Игнатий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Юрков Игнатий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Юрков Игнатий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Юрков Игнатий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрков Игнатий

Смерть
Неизвестно
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