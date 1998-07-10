Гришина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1919

Дата смерти

10.07.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1919

Отец: Гришин Иван

Мать: не указана

Смерть
10.07.1998
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