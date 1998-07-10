Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Гришина Анна Ивановна
Гришина Анна Ивановна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.07.1919
Дата смерти
10.07.1998
Пол
Женский
Отец
Гришин Иван
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МЖ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1919
Отец:
Гришин Иван
Мать: не указана
Смерть
10.07.1998
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия