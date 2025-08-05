Настасья Иванова
женский, родилась Около 1831
умерла Неизвестно
Супруги
Андриянов Степан ЯковлевОколо 1830 г.р.
Дети
Андриянов Осип СтепановичОколо 1858 г.р.
Андрианова Матрона Степановна1860 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Андриянов Осип Степанович
Отец ребёнка: Андриянов Степан Яковлев
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Андрианова Матрона Степановна
Отец ребёнка: Андриянов Степан Яковлев
Смерть
Неизвестно