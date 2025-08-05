Настасья Иванова Около 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Настасья Иванова

Автор
ОЛ
Лазарева О.

женский, родилась Около 1831

умерла Неизвестно

Супруги
Андриянов Степан ЯковлевОколо 1830 г.р.
Дети
Андриянов Осип СтепановичОколо 1858 г.р.
Андрианова Матрона Степановна1860 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андриянов Степан Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Андриянов Осип Степанович

Отец ребёнка: Андриянов Степан Яковлев

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Андрианова Матрона Степановна

Отец ребёнка: Андриянов Степан Яковлев

Смерть
Неизвестно

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