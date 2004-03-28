Смирнова Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Софья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.2004

Отец: не указан

Мать: Смирнова Галина Владимировна

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