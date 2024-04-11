Разумейко (Разумейко) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумейко (Разумейко) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Разумейко (Разумейко) Анастасия

Отец ребёнка: Разумейко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Разумейко (Разумейко) Ульяна

Отец ребёнка: Разумейко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Разумейко (Разумейко) Матрона

Отец ребёнка: Разумейко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Разумейко (Разумейко) Зиновия

Отец ребёнка: Разумейко Иван Васильевич

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