Разумейко (Разумейко) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Разумейко (Разумейко) Анастасия
Отец ребёнка: Разумейко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Разумейко (Разумейко) Ульяна
Отец ребёнка: Разумейко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Разумейко (Разумейко) Матрона
Отец ребёнка: Разумейко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Разумейко (Разумейко) Зиновия
Отец ребёнка: Разумейко Иван Васильевич