Погудин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Погудин Пётр Савастьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Погудина) Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Погудина Марфа Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Погудина Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Погудина Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
30.01.1835
Мать ребёнка: Погудина Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Погудина) Палагея Ивановна
Мать ребёнка: Погудина Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
20.09.1843
Мать ребёнка: Погудина Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Погудина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Погудина Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
03.09.1847
Мать ребёнка: Погудина Марфа Яковлевна
Смерть
Неизвестно