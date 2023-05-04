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Погудин Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Погудин Пётр Савастьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Погудина) Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Погудина Марфа Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погудина Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Погудин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Погудина Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
30.01.1835

Сын: Погудин Викул Иванович

Мать ребёнка: Погудина Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Погудина) Палагея Ивановна

Мать ребёнка: Погудина Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
20.09.1843

Сын: Погудин Иван Иванович

Мать ребёнка: Погудина Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Погудина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Погудина Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
03.09.1847

Сын: Погудин Осип Иванович

Мать ребёнка: Погудина Марфа Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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