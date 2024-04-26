Каменева Таисия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колокольцев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каменев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каменев Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гундорова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каменев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстоухова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно