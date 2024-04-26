Каменева Таисия Ильинична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Каменева Таисия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колокольцев Илья

Мать: Костина Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каменев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каменев Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гундорова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каменев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстоухова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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