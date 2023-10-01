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Щербаков Яков Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Щербаков Никифор Антонович

Мать: Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Щербакова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Щербакова Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
27.02.1846

Сын: Щербаков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Щербакова Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Щербакова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Щербакова Матрена Васильевна

Смерть
Неизвестно

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