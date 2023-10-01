Щербаков Яков Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Щербакова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Щербакова Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
27.02.1846
Сын: Щербаков Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Щербакова Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Щербакова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Щербакова Матрена Васильевна
Смерть
Неизвестно