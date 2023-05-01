Кудымова Елена Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1909 и 1910
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1930
Рождение ребёнка
24.04.1931
Сын: Кудымов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Кудымов Иван Фокеевич
деревня Вогулка, Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР. Ныне урочище Вогулка на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердлов... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудымов Иван Фокеевич
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Смерть
2002