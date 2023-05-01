Кудымова Елена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудымова Елена Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1909 и 1910

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1909 и 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1930

Муж: Кудымов Иван Фокеевич

Рождение ребёнка
24.04.1931

Сын: Кудымов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Кудымов Иван Фокеевич

Вогулка, Верхотурский уезд, Пермская губерния
деревня Вогулка, Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР. Ныне урочище Вогулка на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердлов... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудымов Иван Фокеевич

Вогулка, Верхотурский уезд, Пермская губерния
Скрыто настройками приватности
Смерть
2002
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