Полоз (Богачонок) Мария Наумова 1736 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полоз (Богачонок) Мария Наумова

Место рождения

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Богачонок Наум Иоаннов

Мать: Богаченок Агафья Савельева

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Полоз (Полоз) Иустиния Трофимова

Отец ребёнка: Полоз Трофим Федоров

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Полоз Филипп Трофимов

Отец ребёнка: Полоз Трофим Федоров

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Полозова (Полозова) Акилина Тимофеева

Отец ребёнка: Полоз Трофим Федоров

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Полозов Афанасий Трофимов

Отец ребёнка: Полоз Трофим Федоров

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Полозов Тимофей Трофимов

Отец ребёнка: Полоз Трофим Федоров

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Полозов Григорий Трофимов

Отец ребёнка: Полоз Трофим Федоров

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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