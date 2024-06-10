Полоз (Богачонок) Мария Наумова
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Богачонок Наум Иоаннов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Полоз (Полоз) Иустиния Трофимова
Отец ребёнка: Полоз Трофим Федоров
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Полоз Трофим Федоров
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Полозова (Полозова) Акилина Тимофеева
Отец ребёнка: Полоз Трофим Федоров
Рождение ребёнка
1762
Сын: Полозов Афанасий Трофимов
Отец ребёнка: Полоз Трофим Федоров
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Полоз Трофим Федоров
Рождение ребёнка
1774
Сын: Полозов Григорий Трофимов
Отец ребёнка: Полоз Трофим Федоров
Смерть
Неизвестно