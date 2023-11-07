Кончаков Игорь Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полевая Ирина Евгеньевна
Рождение ребёнка
07.03.2000
Дочь: Кончакова Дарья Игоревна
Мать ребёнка: Полевая Ирина Евгеньевна
Рождение ребёнка
08.06.2002
Дочь: Кончакова Варвара Игоревна
Мать ребёнка: Полевая Ирина Евгеньевна