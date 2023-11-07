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Кончаков Игорь Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полевая Ирина Евгеньевна

Рождение ребёнка
07.03.2000

Дочь: Кончакова Дарья Игоревна

Мать ребёнка: Полевая Ирина Евгеньевна

Рождение ребёнка
08.06.2002

Дочь: Кончакова Варвара Игоревна

Мать ребёнка: Полевая Ирина Евгеньевна

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