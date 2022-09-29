Сорокина Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
20.07.1836 ст.
203-745-1437 1086об-1087
Рождение ребёнка
28.09.1838
Дочь: Косатова Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Сорокина) Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Сорокина) Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Васильевич
Смерть
Неизвестно