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Сорокина Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смолин Тимофей Васильевич

Бракосочетание
20.07.1836 ст.

Муж: Сорокин Никифор Васильевич

203-745-1437 1086об-1087
Рождение ребёнка
28.09.1838

Дочь: Косатова Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Сорокина) Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Васильевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Сорокина) Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Васильевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Сорокин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Васильевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно

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