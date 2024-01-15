Размолодина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Размолодин Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Размолодин Давыд Иванович
Отец ребёнка: Размолодин Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Размолодин Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Размолодин Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Размолодина) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Размолодин Иван Терентьевич
Смерть
Неизвестно