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Размолодина Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Размолодин Иван Терентьевич

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Размолодин Петр Иванович

Отец ребёнка: Размолодин Иван Терентьевич

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Размолодин Давыд Иванович

Отец ребёнка: Размолодин Иван Терентьевич

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Размолодин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Размолодин Иван Терентьевич

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Размолодина) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Размолодин Иван Терентьевич

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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