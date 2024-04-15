Дайнеко Семен Никитич (Никитович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дайнеко Семен Никитич (Никитович)

Место рождения

Паричи, Светлогорский район, Гомельская область

Дата рождения

24.04.1902

Дата смерти

14.12.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1902

Отец: Дайнеко Никита

Мать: не указана

Паричи, Светлогорский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дайнеко Татьяна Прокофьевна

Рождение ребёнка
06.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дайнеко Татьяна Прокофьевна

Награда
06.12.1942
Приказ подразделения | №: 3/н от: 08.12.1942 | Издан: 19 ТБр. 26 ТК | Даты подвига | 23.11.1942
Упоминание
Неизвестно
Память народа | https://pamyat-naroda.ru | https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1425625928/
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
14.12.1963
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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