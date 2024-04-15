Дайнеко Семен Никитич (Никитович)
Место рождения
Дата рождения24.04.1902
Дата смерти14.12.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1902
Отец: Дайнеко Никита
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дайнеко Татьяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
06.11.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дайнеко Татьяна Прокофьевна
Награда
06.12.1942
Приказ подразделения | №: 3/н от: 08.12.1942 | Издан: 19 ТБр. 26 ТК | Даты подвига | 23.11.1942
Упоминание
Неизвестно
Память народа | https://pamyat-naroda.ru | https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1425625928/
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.12.1963