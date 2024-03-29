Наталья H2a1c Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Алексей Фомич
Бракосочетание
10.11.1878 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1879 ст.
Дочь: Ивашкина Матрона H2a1c Сергеевна
Отец ребёнка: Харланов Сергей Феоктистович
Гремяки, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харланов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Харланов Сергей Феоктистович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харламов Василий Сергеевич
Смерть
Неизвестно