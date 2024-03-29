Наталья H2a1c Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья H2a1c Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Алексей Фомич

Мать: Грешных Ксения H2a1c Алексеевна

Бракосочетание
10.11.1878 ст.

Муж: Харланов Сергей Феоктистович

Рождение ребёнка
02.11.1879 ст.

Дочь: Ивашкина Матрона H2a1c Сергеевна

Отец ребёнка: Харланов Сергей Феоктистович

Гремяки, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харланов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Харланов Сергей Феоктистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харламов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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