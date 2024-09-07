Пешкова Марья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПешкова Марья Стефановна

Пешкова Марья Стефановна

Место рождения

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Антон Самойлович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пешкова (Пешкова) Анна Антоновна

Отец ребёнка: Пешков Антон Самойлович

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Рождение ребёнка
02.02.1851

Сын: Пешков Кирил Антонович

Отец ребёнка: Пешков Антон Самойлович

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Место жительства
1858
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
третья жена Антону АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.