Шахов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ламухина (Шахова) Мария

Мать ребёнка: Шахова (Силина) Парасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шахова) Лидия

Мать ребёнка: Шахова (Силина) Парасковья

Рождение ребёнка
15.03.1926

Сын: Шахов Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Шахова (Силина) Парасковья

Смерть
Неизвестно

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