Иван Емельянов (меньшой)
Место рожденияс Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Дочь: МАрфа Иванова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1829
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
1895
Отец: Емельян Иванов
Мать: Домна Никитина
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно