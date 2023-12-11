Стрельцова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиОколо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Сын: Стрельцов Никита Иванович
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Стрельцов Архип
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Петрович
Смерть
Около 1850