Стрельцова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Около 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Стрельцов Никита Иванович

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Стрельцов Архип

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Петрович

Смерть
Около 1850
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