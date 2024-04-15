Шабанова (Коркина) Матрона Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.02.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
08.08.1904 ст.
Дочь: Наталия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шабанов Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
25.12.1905 ст.
Отец ребёнка: Шабанов Дмитрий Константинович
Место жительства
Неизвестно
Тюменка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно