Шабанова (Коркина) Матрона Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанова (Коркина) Матрона Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1897 ст.

Муж: Шабанов Дмитрий Константинович

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
08.08.1904 ст.

Дочь: Наталия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шабанов Дмитрий Константинович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.12.1905 ст.

Сын: Шабанов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Шабанов Дмитрий Константинович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Тюменка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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