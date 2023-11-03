Дмитриева Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Игнат
Рождение ребёнка
10.01.1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Игнат
Саратовская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев Игнат
Смерть
Неизвестно