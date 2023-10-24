Пыхкина Марья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыхкина Марья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Пыхкин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Пыхкин Василий Григорьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Пыхкина Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Пыхкин Василий Григорьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Пыхкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Пыхкин Василий Григорьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пыхкина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Пыхкин Василий Григорьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
?.10.1850

Сын: Пыхкин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Пыхкин Василий Григорьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыхкин Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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