Пыхкина Марья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Пыхкин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Пыхкина Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Пыхкин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Пыхкин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пыхкина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Пыхкин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
?.10.1850
Сын: Пыхкин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Пыхкин Василий Григорьевич
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно