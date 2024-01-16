Макарий Потапов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.03.1910 ст.
Сын: Кирилл Макаров
Мать ребёнка: Анна Стефанова
Восприемник д. Кобылино крест. сын Иван Степанов Чачемин.
Рождение ребёнка
06.02.1913 ст.
Сын: Федор Макаров
Мать ребёнка: Анна Стефанова
Восприемник д. Кобылино брат матери крест. Ефим Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Стефанова
Смерть
Неизвестно