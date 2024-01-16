Макарий Потапов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарий Потапов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1910 ст.

Сын: Кирилл Макаров

Мать ребёнка: Анна Стефанова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крест. сын Иван Степанов Чачемин.
Рождение ребёнка
06.02.1913 ст.

Сын: Федор Макаров

Мать ребёнка: Анна Стефанова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино брат матери крест. Ефим Степанов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Стефанова

Смерть
Неизвестно
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