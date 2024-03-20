Репман Владимир Христианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти04.10.1924
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
1895
Сын: Репман Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Репман Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Репман Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Репман Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Репман Наталья Сергеевна
Смерть
04.10.1924