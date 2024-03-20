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Репман Владимир Христианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

04.10.1924

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Репман Христиан Христианович

Мать: Репман Наталья Емельяновна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Репман Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Репман Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Репман Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Репман Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Репман Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репман Наталья Сергеевна

Смерть
04.10.1924
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