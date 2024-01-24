Веретельникова (Назарова) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеретельникова (Назарова) Светлана Владимировна

Веретельникова (Назарова) Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1969

Отец: Назаров Владимир Дмитриевич

Мать: Назарова Антонина Никитична

Рождение ребёнка
23.04.1990

Сын: Веретельников Александр Александрович

Отец ребёнка: Веретельников Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
22.11.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веретельников Александр Геннадьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close