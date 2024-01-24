Веретельникова (Назарова) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1969
Рождение ребёнка
23.04.1990
Сын: Веретельников Александр Александрович
Отец ребёнка: Веретельников Александр Геннадьевич
Рождение ребёнка
22.11.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Веретельников Александр Геннадьевич