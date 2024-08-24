Аигина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиМежду 1838 и 1847
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Иван Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1800 ст.
Муж: Аигин Петр Федорович
Могильцы, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: (Аигина) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Аигин Петр Федорович
Рождение ребёнка
22.03.1810 ст.
Дочь: Аигина Матрена Петровна
Отец ребёнка: Аигин Петр Федорович
Рождение ребёнка
05.01.1812 ст.
Сын: Аигин Иван Петрович
Отец ребёнка: Аигин Петр Федорович
В метрической книге по ошибке записан как Петр
Рождение ребёнка
01.03.1814 ст.
Дочь: Аигина Дарья Петровна
Отец ребёнка: Аигин Петр Федорович
Рождение ребёнка
23.07.1817 ст.
Дочь: Аигина Наталия Петровна
Отец ребёнка: Аигин Петр Федорович
Рождение ребёнка
09.03.1824 ст.
Отец ребёнка: Аигин Петр Федорович
Смерть
Между 1838 и 1847