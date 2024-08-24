Аигина Анна Ивановна Около 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аигина Анна Ивановна

Место рождения

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Между 1838 и 1847

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Иван Яковлевич

Мать: не указана

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
04.11.1800 ст.

Муж: Аигин Петр Федорович

Могильцы, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: (Аигина) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Аигин Петр Федорович

Талицы, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1810 ст.

Дочь: Аигина Матрена Петровна

Отец ребёнка: Аигин Петр Федорович

Талицы, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.01.1812 ст.

Сын: Аигин Иван Петрович

Отец ребёнка: Аигин Петр Федорович

Талицы, Пушкинский муниципальный район, Московская область
В метрической книге по ошибке записан как Петр
Рождение ребёнка
01.03.1814 ст.

Дочь: Аигина Дарья Петровна

Отец ребёнка: Аигин Петр Федорович

Талицы, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.07.1817 ст.

Дочь: Аигина Наталия Петровна

Отец ребёнка: Аигин Петр Федорович

Талицы, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.03.1824 ст.

Сын: Аигин Василий Петрович

Отец ребёнка: Аигин Петр Федорович

Талицы, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Между 1838 и 1847
Талицы, Пушкинский муниципальный район, Московская область

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