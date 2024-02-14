Сатдинов Рауф
Место рожденияс.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Дата рождения24.06.1937
Дата смерти1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1983