Сатдинов Рауф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатдинов Рауф

Место рождения

с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия

Дата рождения

24.06.1937

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1983

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