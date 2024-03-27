Творьянович Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Творьянович Иван Иванович

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.10.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Творъянович Алекс. Иванович

Мать ребёнка: не указана

Иркутская обл., Тайшетский р-н
Военная служба
Неизвестно
Творьянович Иван Иванович Пропал без вести. Именные списки потерь — Список потерь — Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 128-й пехотный Старооскольский полк Место рождения г. Иркутск Причина выбыт... Показать все
Смерть
02.10.1916
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