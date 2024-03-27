Творьянович Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.10.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Творъянович Алекс. Иванович
Иркутская обл., Тайшетский р-н
Военная служба
Неизвестно
Творьянович Иван Иванович Пропал без вести. Именные списки потерь — Список потерь — Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 128-й пехотный Старооскольский полк Место рождения г. Иркутск Причина выбыт... Показать все
Смерть
02.10.1916