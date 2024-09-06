(Горохова) Василиса Кириллова
Место рожденияд. Кокуй, Костромская обл, Россия
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: (Горохов) Иван Степанов
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: (Горохов) Иван Степанов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: ((Горохов)) Евбокия Иванова
Отец ребёнка: (Горохов) Иван Степанов
Смерть
Неизвестно