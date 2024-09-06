(Горохова) Василиса Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горохова) Василиса Кириллова

Место рождения

д. Кокуй, Костромская обл, Россия

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Горохов) Иван Степанов

Рождение ребёнка
1781

Сын: (Горохов) Гаврила Иванов

Отец ребёнка: (Горохов) Иван Степанов

Рождение ребёнка
1784

Сын: (Горохов) Павел Иванов

Отец ребёнка: (Горохов) Иван Степанов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: ((Горохов)) Евбокия Иванова

Отец ребёнка: (Горохов) Иван Степанов

Смерть
Неизвестно

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