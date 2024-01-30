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Юдаев Алексей Иванович
Юдаев Алексей Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Пол
Мужской
Отец
Юдаев Иван Акимович
Мать
Юдаева Матрена Михайловна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Юдаев Иван Акимович
Мать:
Юдаева Матрена Михайловна
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