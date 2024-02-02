Фёдоров Трофим Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти20.02.1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Захар Гаврилов
Мать: Акилина Леоновна
Бракосочетание
С 1760 по 1761
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Фёдорова Матрена Савельевна
Смерть
20.02.1790
Московской губ. Подольской ок. Венюковской вол. д. Чепелёво
Причина смерти: от чахотки