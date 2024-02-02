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Фёдоров Трофим Захаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

20.02.1790

Пол

Мужской

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Около 1717 г.р.

Жена

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
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Место
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Рождение
Около 1741

Отец: Захар Гаврилов

Мать: Акилина Леоновна

Бракосочетание
С 1760 по 1761

Жена: Фёдорова Матрена Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Фёдоров Гаврила Трофимов

Мать ребёнка: Фёдорова Матрена Савельевна

Смерть
20.02.1790
Московской губ. Подольской ок. Венюковской вол. д. Чепелёво
Причина смерти: от чахотки
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