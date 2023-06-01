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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багрий (Герщук) Лукерия Фёдоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цымбалюк (Герщук) Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1871
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно