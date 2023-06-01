п — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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п

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багрий (Герщук) Лукерия Фёдоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герщук Нестер Фёдорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Великие Мацевичи, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цымбалюк (Герщук) Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Великие Мацевичи, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Герщук Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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