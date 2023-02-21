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(Старикевич) Мария Ионавна
(Старикевич) Мария Ионавна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1897
Пол
Женский
Отец
Старикевич Иона (Иван) Карпов
1860 г.р.
Мать
Фекла Иванова
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец:
Старикевич Иона (Иван) Карпов
Мать:
Фекла Иванова
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