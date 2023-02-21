(Старикевич) Мария Ионавна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Старикевич) Мария Ионавна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Старикевич Иона (Иван) Карпов

Мать: Фекла Иванова

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