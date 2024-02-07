Тихонов Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1988
Отец: Тихонов Владимир Юрьевич
Мать: Тихонова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Тихонова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Арсений Дмитриевич
Мать ребёнка: Тихонова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Светлана