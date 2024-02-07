Тихонов Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1988

Отец: Тихонов Владимир Юрьевич

Мать: Тихонова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Тихонова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Арсений Дмитриевич

Мать ребёнка: Тихонова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Светлана

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