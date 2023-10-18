Разумный (Разумний) Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белан (Разумная) Мария Егоровна
Мать ребёнка: Разумний Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Разумний Прасковья
Рождение ребёнка
05.12.1913
Сын: Разумный Митрофан Егорович
Мать ребёнка: Разумний Прасковья
Смерть
Неизвестно