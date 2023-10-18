Разумный (Разумний) Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумный (Разумний) Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белан (Разумная) Мария Егоровна

Мать ребёнка: Разумний Прасковья

Пески, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумний Прасковья

Рождение ребёнка
05.12.1913

Сын: Разумный Митрофан Егорович

Мать ребёнка: Разумний Прасковья

Пески, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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