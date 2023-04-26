Оглоблин (примак) Николай Ермолаевич
Место рожденияДеревня Павловка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1811
Дата смерти1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Деревня Павловка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Агафья Николаевна
Мать ребёнка: Евдокия Оглоблина
Рождение ребёнка
1830
Сын: Оглоблин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Евдокия Оглоблина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Оглоблина
Смерть
1856