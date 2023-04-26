Оглоблин (примак) Николай Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблин (примак) Николай Ермолаевич

Место рождения

Деревня Павловка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1811

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Павловка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Агафья Николаевна

Мать ребёнка: Евдокия Оглоблина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Оглоблин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Евдокия Оглоблина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Екатерина Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Оглоблина

Смерть
1856
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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