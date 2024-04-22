Сидорова (Сибирякова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Сибирякова) Любовь Ивановна

Место рождения

Подгорная, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

04.09.1941

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1941

Отец: Сибиряков Иван Михайлович

Мать: Сибирякова Екатерина Фёдоровна

Подгорная, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.05.1973

Сын: Сидоров Павел Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
?.10.?

Муж: скрыто настройками приватности

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