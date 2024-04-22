Сидорова (Сибирякова) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.09.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1941
Рождение ребёнка
15.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.05.1973
Сын: Сидоров Павел Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
?.10.?
Муж: скрыто настройками приватности