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Кокорина Ирина Васильева

Место рождения

вотчины вдовы Евдокии Васильевой дочери Перовской жены Измаилова?? дер. Бялова? Костромского уезда

Дата рождения

1735

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

вотчины вдовы Евдокии Васильевой дочери Перовской жены Измаилова?? дер. Бялова? Костромского уезда
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Рождение ребёнка
Вычислено 1754

Сын: Некшин Герасим Григорьевич

Отец ребёнка: Некшин Григорий Григорьев

Кресцово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некшин Григорий Григорьев

Смерть
1769
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