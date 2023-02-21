Кокорина Ирина Васильева
Место рождениявотчины вдовы Евдокии Васильевой дочери Перовской жены Измаилова?? дер. Бялова? Костромского уезда
Дата рождения1735
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1735
вотчины вдовы Евдокии Васильевой дочери Перовской жены Измаилова?? дер. Бялова? Костромского уезда
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Рождение ребёнка
Вычислено 1754
Сын: Некшин Герасим Григорьевич
Отец ребёнка: Некшин Григорий Григорьев
Кресцово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1769