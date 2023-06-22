Фролова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1795 по 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Никита Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: (Фролова) Улита Никитична

Отец ребёнка: Фролов Никита Евдокимович

Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: (Фролова) Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Фролов Никита Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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