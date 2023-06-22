Фролова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: (Фролова) Улита Никитична
Отец ребёнка: Фролов Никита Евдокимович
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: (Фролова) Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Фролов Никита Евдокимович
Смерть
Неизвестно