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Катанова Надежда Варфоломеевна

Место рождения

Ёнса, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1860

Муж: Катанов Дмитрий Федорович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Катанова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Катанов Дмитрий Федорович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Катанова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Катанов Дмитрий Федорович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Катанов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Катанов Дмитрий Федорович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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