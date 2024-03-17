Катанова Надежда Варфоломеевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Катанова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Катанов Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Катанова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Катанов Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Катанов Дмитрий Федорович
Смерть
Неизвестно