Федяков Максим Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедяков Максим Дмитриев

Федяков Максим Дмитриев

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

13.09.1911

Дата смерти

18.02.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1911

Отец: Федяков Дмитрий Киприанов

Мать: Федякова Анастасия Михайлова

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 13-14 сентября 1911г Максим Родители: Сокольского села запасной рядовой Димитрий Киприанов Федяков и законная его жена Анастасия Михайлова, оба православные Восприемники: псаломщик Сокольс... Показать все
Смерть
18.02.1912
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 18-20 февраля 1912г Сокольского села запасного рядового Димитрия Киприанова Федякова сын Максим 8 месяцев от поноса

Мы используем куки для улучшения работы сайта.