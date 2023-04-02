Федяков Максим Дмитриев
Место рождения
Дата рождения13.09.1911
Дата смерти18.02.1912
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Рождение
13.09.1911
ГАСО ф6 о17 13-14 сентября 1911г Максим Родители: Сокольского села запасной рядовой Димитрий Киприанов Федяков и законная его жена Анастасия Михайлова, оба православные Восприемники: псаломщик Сокольс... Показать все
Смерть
18.02.1912
ГАСО ф6 о17 18-20 февраля 1912г Сокольского села запасного рядового Димитрия Киприанова Федякова сын Максим 8 месяцев от поноса