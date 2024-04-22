Брашкин Занкин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1857
Дата смертиПосле 1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1857
Бракосочетание
26.01.1876
Жена: Анисия Федоровна
Бракосочетание
12.02.1886
Жена: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
28.09.1895
Сын: Брашкин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
24.04.1900
Жена: Денисова Мария Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1911