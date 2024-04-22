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Брашкин Занкин Михаил Иванович

Место рождения

Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.01.1857

Дата смерти

После 1911

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1857

Отец: Илья Константинович Иван Иван/Илья Константинович / Кондратиевич

Мать: Прасковья Ильинична

Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.01.1876

Жена: Анисия Федоровна

Бракосочетание
12.02.1886

Жена: Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
28.09.1895

Сын: Брашкин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.04.1900

Жена: Денисова Мария Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1911
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