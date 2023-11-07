Султанбаев Валерий Исланаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанбаев Валерий Исланаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Султанбаев Исланай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанбаев Михаил Валерьевич

Мать ребёнка: Султанбаева Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанбаев Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Султанбаева Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Султанбаева Алесья Валерьевна

Мать ребёнка: Султанбаева Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Султанбаева Светлана

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