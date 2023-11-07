Султанбаев Валерий Исланаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Султанбаев Исланай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанбаев Михаил Валерьевич
Мать ребёнка: Султанбаева Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанбаев Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Султанбаева Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Султанбаева Алесья Валерьевна
Мать ребёнка: Султанбаева Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Султанбаева Светлана