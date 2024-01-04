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Малеев Иван
Малеев Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Пол
Мужской
Отец
Малеев Тит
Мать
Малеева Евдокия
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Малеев Тит
Мать:
Малеева Евдокия
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