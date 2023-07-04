Королькова Авдотья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королькова Авдотья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Корольков Николай Иванович

Отец ребёнка: Корольков Иван Яковлевич

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Корольков Василий Иванович

Отец ребёнка: Корольков Иван Яковлевич

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Корольков Никанор Иванович

Отец ребёнка: Корольков Иван Яковлевич

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Корольков Петр Иванович

Отец ребёнка: Корольков Иван Яковлевич

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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