Королькова Авдотья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Корольков Николай Иванович
Отец ребёнка: Корольков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Корольков Василий Иванович
Отец ребёнка: Корольков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Корольков Никанор Иванович
Отец ребёнка: Корольков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Корольков Иван Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно