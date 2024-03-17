(Радченко) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.05.1907
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т. 1, дело №1311, стр. 24 Метрическая книга Куйтунской Ильинской церкви Нижнеудинского уезда (1907-1908 гг.) Актовая запись 38. Восприемники Крестьяне Куйтунского села Пё... Показать все
Рождение
08.05.1907 ст.
Смерть
Неизвестно