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(Радченко) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.05.1907
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т. 1, дело №1311, стр. 24 Метрическая книга Куйтунской Ильинской церкви Нижнеудинского уезда (1907-1908 гг.) Актовая запись 38. Восприемники Крестьяне Куйтунского села Пё... Показать все
Рождение
08.05.1907 ст.

Отец: Радченко Иван Арефьев

Мать: Радченко (Зырянова) Татьяна Тарасова

Смерть
Неизвестно

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