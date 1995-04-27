Береснева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти27.04.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1946
Дочь: Цыб (Береснева) Надежда Афанасьевна
Отец ребёнка: Береснев Афанасий Андреевич
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1948
Сын: Береснев Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Береснев Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Береснева Людмила Афанасьевна
Отец ребёнка: Береснев Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Береснев Геннадий Афанасьевич
Отец ребёнка: Береснев Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Береснева Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Береснев Афанасий Андреевич
Смерть
27.04.1995