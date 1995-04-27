Береснева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБереснева Мария Ивановна

Береснева Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

27.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Береснев Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
12.07.1946

Дочь: Цыб (Береснева) Надежда Афанасьевна

Отец ребёнка: Береснев Афанасий Андреевич

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Береснев Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Береснев Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Береснева Людмила Афанасьевна

Отец ребёнка: Береснев Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Береснев Геннадий Афанасьевич

Отец ребёнка: Береснев Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Береснева Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Береснев Афанасий Андреевич

Смерть
27.04.1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.