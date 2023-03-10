Краснов (Неизвестно) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов (Неизвестно) Пелагея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Василий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Василий Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно

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