Краснов (Неизвестно) Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно